RWE übertrifft Erwartungen: Rekordzahlen und Aktienrückkauf angekündigt!

RWE, Deutschlands größter Energieversorger, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 beeindruckende Quartalszahlen präsentiert, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4 Milliarden Euro, während das bereinigte Nettoergebnis bei 1,6 Milliarden Euro lag. Diese positiven Ergebnisse sind das Resultat stabiler Investitionen in erneuerbare Energien, die RWE in den ersten drei Quartalen mit 6,9 Milliarden Euro vorantrieb. Der Konzern hat seine Kapazitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien auf 36,2 Gigawatt ausgebaut und plant, weitere 11,2 Gigawatt in der Pipeline zu realisieren.

Um das Vertrauen der Aktionäre zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern, kündigte RWE ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Euro an, das im vierten Quartal 2024 starten soll. CEO Markus Krebber betonte, dass diese Maßnahme das Engagement des Unternehmens für die Wertschöpfung zugunsten der Aktionäre unterstreicht. Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden.