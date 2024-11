Verbio kämpft mit Verlusten: Anleger skeptisch nach schwachem Quartal!

Verbio-Chef Claus Sauter bezeichnete das Ergebnis als unzufriedenstellend und verwies auf die schwierigen Marktbedingungen in Europa. Er hofft auf gesetzliche Neuregelungen des Bundesumweltministeriums, die die Nachfrage nach THG-Quoten ankurbeln könnten. Ein Entwurf des Ministeriums sieht vor, dass überschüssige THG-Minderungen aus dem Vorjahr nicht auf die folgenden Jahre übertragen werden können, was die Nachfrage für das THG-Quotenjahr 2024 stark beeinträchtigt hat.

Trotz der Herausforderungen in Europa sieht Verbio auch Chancen in den USA, wo in den letzten Monaten erheblich in die Produktionskapazitäten investiert wurde. Sauter ist optimistisch, dass das US-Geschäft bereits in diesem Geschäftsjahr positive Ergebnisse liefern wird. Für das Gesamtjahr 2024/2025 hält er an der Prognose eines operativen Ergebnisses von 120 bis 160 Millionen Euro fest und erwartet signifikante Ergebnissteigerungen im zweiten Halbjahr.

Insgesamt bleibt die Situation für Verbio angespannt. Die Anleger sind skeptisch, ob das Unternehmen die aktuellen Herausforderungen meistern kann. Die Aktie wird derzeit als kein „Kauf“ empfohlen, und es bleibt abzuwarten, ob Verbio sich in einem schwierigen Marktumfeld rehabilitieren kann.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.