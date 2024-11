Infineon: Pessimistischer Ausblick sorgt für Unruhe – Dividende bleibt stabil!

Infineon Technologies hat seine Quartalszahlen für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und sorgt mit einem pessimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 für Unruhe am Markt. Der Umsatz im letzten Quartal stieg auf 3,92 Milliarden Euro, jedoch fiel der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,96 Milliarden Euro, was auf eine schwache Nachfrage in mehreren Endmärkten zurückzuführen ist. CEO Jochen Hanebeck warnte vor einer möglichen Rückkehr der Chipknappheit im Automobilsektor, da der laufende Lagerabbau der Autobauer in Verbindung mit der schwachen Autokonjunktur neue Engpässe schaffen könnte.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Infineon mit einem Umsatzrückgang auf etwa 3,2 Milliarden Euro im ersten Quartal, bei einer Segmentergebnis-Marge im mittleren Zehner-Prozentbereich. Hanebeck betonte, dass außer im Bereich der Künstlichen Intelligenz kaum Wachstumsimpulse vorhanden sind und die zyklische Erholung weiterhin auf sich warten lässt. Die steigenden Kosten für ungenutzte Produktionskapazitäten stellen eine weitere Herausforderung dar; die Leerstandskosten könnten im neuen Geschäftsjahr auf etwa eine Milliarde Euro steigen, was die Profitabilität erheblich belasten würde.