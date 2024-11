Continental senkt Umsatzprognose: Trotz Gewinnsteigerung bleibt die Zukunft ungewiss!

Der Gesamtumsatz des Unternehmens fiel im dritten Quartal um vier Prozent auf 9,83 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 36 Prozent auf 873 Millionen Euro anstieg. Die operative Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. Continental hat bereits zu Jahresbeginn einen Stellenabbau in seiner Automobilsparte angekündigt, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Trotz der gesenkten Umsatzprognose bleiben die Ziele für die bereinigte operative Marge unverändert. In der Kunststofftechniksparte Contitech haben sich die Prognosen jedoch verschlechtert.

Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Continental hat seine Umsatzprognose für 2024 erneut gesenkt, was bereits die zweite Korrektur in diesem Jahr darstellt. Die neue Umsatzspanne liegt nun zwischen 39,5 und 42 Milliarden Euro, was 500 Millionen Euro weniger ist als zuvor. Hauptursache für diese Anpassung ist die rückläufige Nachfrage nach Personenkraftwagen in Europa sowie nach Ersatzreifen in Nordamerika. Trotz dieser Herausforderungen konnte Continental im dritten Quartal 2023 einen Gewinn von 486 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von fast 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Erfolg wird auf strenge Preisdisziplin und Kosteneinsparungen in der Automobilsparte zurückgeführt.

Die Aussichten für die Autozulieferung im letzten Quartal 2023 sind stabil, was eine weitere Prognosesenkung unwahrscheinlich macht. Die Conti-Aktie reagierte positiv auf die Quartalszahlen und legte vorbörslich um 5,6 Prozent zu, nachdem sie in diesem Jahr hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben war und 26,5 Prozent an Wert verloren hatte. Analysten äußerten sich optimistisch über die Ergebnisse, insbesondere in Bezug auf die Kostensenkungen und die positive Entwicklung im Reifengeschäft.

Continental plant zudem, die Produktion in Thailand auszubauen und mehr als 300 Millionen Euro in ein dortiges Werk zu investieren. Die Steuerquote wird voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich geschätzt, was auf Rückstellungen für Steuerverfahren in Italien zurückzuführen ist. Trotz der Herausforderungen in der Branche zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich der geplanten Abspaltung der Autozulieferersparte bis Ende 2025.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 60,31EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.