Ryanair-Aktie: UBS hebt auf 'Buy' – Kursziel auf 23,15 Euro angehoben!

Ein zentraler Aspekt ist die Normalisierung der Basiseffekte, die es Ryanair ermöglichen soll, bis 2025 besser mit anderen Billigfluggesellschaften zu konkurrieren. Dies könnte sich im Jahr 2026 positiv auf die Geschäftszahlen auswirken. Zudem wird ein begrenztes Flugangebot in der Branche als Vorteil für Ryanair angesehen. Die Kombination aus eingeschränkten Flugzeugauslieferungen und reduzierten Flugplänen der Konkurrenz könnte die Erträge der Airline steigern.

Ein weiterer positiver Faktor ist die effektive Kontrolle der Betriebskosten, abgesehen von den Treibstoffkosten. Die UBS erwartet, dass ein moderates Inflationsumfeld bis 2025 und eine strategische Kapazitätserweiterung im Jahr 2026 die Kosten stabil halten werden, was sich vorteilhaft auf die finanzielle Gesundheit der Fluggesellschaft auswirken dürfte.

Trotz eines Rückgangs des Nettogewinns um 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro konnte Ryanair im vergangenen Jahr das Passagieraufkommen um 9 Prozent auf einen Rekordwert von 115 Millionen steigern. Die Flotte wurde durch die Einführung neuer Boeing 737 Gamechanger-Flugzeuge auf 172 betriebsbereite Maschinen erweitert. Mit einem soliden Kassenbestand von über 3,3 Milliarden Euro hat die Airline Spielraum für zukünftige Wachstumspläne.

Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich des Wachstums in Deutschland, dem größten Markt Europas. Berichte des Instituts für Luftverkehr aus Hamburg zeigen, dass Deutschland in der Erholung des Luftverkehrs hinter anderen Ländern zurückbleibt. Hohe Standortkosten und ein schwaches Wirtschaftswachstum mindern die Attraktivität für Low-Cost-Airlines wie Ryanair, die ihre Kapazitäten am Hamburger Flughafen reduzieren.

Langfristig wird jedoch ein Wachstum der Luftfahrt in Deutschland prognostiziert, auch wenn steigende Kosten und intensiverer Wettbewerb Herausforderungen darstellen. Zudem müssen Airlines den Druck bewältigen, die Luftfahrt klimaverträglicher zu gestalten.

