Spotify begeistert Anleger: Rekordgewinne und starkes Nutzerwachstum!

Spotify hat mit einem optimistischen Ausblick für das vierte Quartal 2023 die Anleger begeistert. Der Musikstreaming-Riese rechnet mit einem operativen Gewinn von 481 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten von 445,7 Millionen Euro übertrifft. Zudem plant das Unternehmen, die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) auf 665 Millionen zu steigern und rechnet mit 8 Millionen zusätzlichen Premium-Abonnenten. Im dritten Quartal verzeichnete Spotify bereits 252 Millionen zahlende Abonnenten, was einem Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die positive Entwicklung der Aktie, die in diesem Jahr bereits um über 140 Prozent gestiegen ist, setzte sich am Mittwoch fort, als sie um 6 Prozent zulegte. Dies ist ein Zeichen des Vertrauens der Anleger in die zukünftige Performance des Unternehmens. Spotify hat in diesem Jahr umfassende Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt, darunter Stellenabbau und reduzierte Ausgaben für Podcasts und Marketing. Gleichzeitig wurden die Preise für Premium-Abonnements in den USA erhöht, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren.