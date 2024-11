DAX im Aufwind: Können die Bullen die 19.500 Punkte halten?

Am Montag der Verfallstagswoche sorgten die Bullen für einen Aufschwung im DAX, indem sie den Index über die Marke von 19.500 Punkten hoben und auf neue Rekordstände trieben. Diese Entwicklung folgte auf eine Phase der Unsicherheit nach den US-Wahlen, in der die Anleger zunächst in Deckung gingen. Nach einer kurzen Erleichterungsrally fiel der DAX jedoch wieder unter den blauen Trend und stagnierte. Am Montag gab es dann eine kräftige Gegenreaktion, die den DAX erneut über das Septemberhoch hob, was als Ausgangspunkt für den Oktoberanstieg diente.

Trotz dieser positiven Bewegung bleibt die Situation angespannt. Der DAX konnte kein neues Hoch erreichen und scheiterte an der Oberkante eines Konsolidierungskanals. Die Bullen müssen nun darauf achten, dass sie nicht aus dem blauen Trend zurückfallen, da dies den Bären und Stillhaltern die Möglichkeit geben würde, den Index nach unten zu drücken. Ab 19.500 Punkten liegt der bullishe Bereich des Verfallstagsdiagramms, was bedeutet, dass viele Call-Positionen ins Geld laufen würden, was die Stillhalter vermeiden möchten. Daher könnten sie versuchen, den DAX in diesem Bereich zu stabilisieren.