Ölpreise im Sinkflug: Chinas Krise und Dollar stärken den Abwärtstrend!

Am Montag gerieten die Ölpreise deutlich unter Druck, was sich in einem Rückgang der Preise für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI niederschlug. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 71,83 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,05 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für WTI fiel um 2,13 Dollar auf 68,19 Dollar. Ein wesentlicher Faktor für diesen Rückgang ist der stärkere Dollarkurs, der die Nachfrage nach Rohöl aus anderen Währungen verteuert. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch Sorgen um die wirtschaftliche Lage in China verstärkt. Trotz eines angekündigten Umschuldungsprogramms der chinesischen Regierung blieben die erhofften Konjunkturmaßnahmen aus, was die Märkte enttäuschte. China, als einer der größten Ölverbraucher, hat mit einer schweren Immobilienkrise zu kämpfen, die sich negativ auf die globale Ölnachfrage auswirkt.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat in ihrem aktuellen Monatsbericht die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage zum vierten Mal in Folge gesenkt. Für 2024 wird ein Anstieg der Nachfrage um 1,8 Millionen Barrel pro Tag erwartet, was eine Reduktion um 107.000 Barrel im Vergleich zur vorherigen Prognose darstellt. Auch für 2025 wurde die Nachfrageprognose um 103.000 Barrel auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag gesenkt. Die Opec führt die schwache Nachfrage insbesondere auf die Entwicklungen in China zurück, während die Nachfrage aus anderen asiatischen Ländern und Afrika ebenfalls hinter den Erwartungen zurückblieb. Seit Juli hat die Opec ihre Prognosen für das Nachfragewachstum um fast 20 Prozent gesenkt, was mit einem signifikanten Rückgang der Rohölpreise einherging.

Parallel dazu äußerte sich Israels neuer Verteidigungsminister Israel Katz, der sich für einen Angriff auf Irans Atomanlagen aussprach. Katz betonte, dass der Iran derzeit anfälliger denn je für solche Angriffe sei und dass es eine Gelegenheit gebe, die existenzielle Bedrohung für Israel zu beseitigen. Israel wirft dem Iran vor, an Atomwaffen zu arbeiten, während Teheran dies vehement bestreitet. Experten bezweifeln jedoch, dass Israel allein in der Lage ist, die tief in den Boden verlagerten iranischen Atomanlagen zu zerstören, was die militärischen Möglichkeiten des Landes einschränkt. Die geopolitischen Spannungen und die wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten somit weiterhin erheblichen Einfluss auf die Ölpreise und die globale Marktentwicklung haben.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 71,87USD auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.