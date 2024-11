Deutsche Pfandbriefbank: Stabilisierung nach Krisenjahr – Gewinne steigen!

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) zeigt nach einem herausfordernden Jahr erste Anzeichen einer Stabilisierung. Kay Wolf, der CEO des Unternehmens, äußerte sich optimistisch bei der Präsentation der Quartalszahlen in Garching bei München. Er betonte, dass trotz der aktuellen Situation noch keine nachhaltige Wende erkennbar sei, jedoch eine Bodenbildung mit positiver Geschäftsaktivität stattfinde. Im dritten Quartal 2023 erzielte die Bank einen Nettogewinn von 34 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verfünffachung darstellt. Dieser Anstieg ist vor allem auf deutlich reduzierte Rückstellungen für drohende Kreditausfälle zurückzuführen.

Die Gesamterträge der pbb beliefen sich auf 147 Millionen Euro, was einen Rückgang von etwa sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Diese Entwicklung ist auf die schwierige Lage im Gewerbeimmobilienmarkt zurückzuführen, die das Institut dazu veranlasst hat, sein Geschäft zurückzufahren und sich von problematischen Krediten zu trennen. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte die Bank ein Neugeschäft von 2,5 Milliarden Euro verzeichnen, was jedoch deutlich hinter den 4,2 Milliarden Euro des Vorjahres zurückbleibt.