Hannover Rück: Rekordgewinn von 1,8 Mrd. Euro trotz Naturkatastrophen!

Die Hannover Rück, einer der weltweit größten Rückversicherer, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 400 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ein steuerlicher Sondereffekt in Höhe von 120 Millionen Euro trug zusätzlich zu diesem positiven Ergebnis bei. Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel äußerte sich optimistisch und hob die Gewinnprognose für 2025 um 200 Millionen Euro auf 2,4 Milliarden Euro an. Trotz der jüngsten Naturkatastrophen, darunter der Hurrikan „Milton“ und schwere Regenfälle in Spanien, bleibt das Unternehmen zuversichtlich, da diese Ereignisse noch im Rahmen des geplanten Großschadenbudgets liegen.

Der Rückversicherungsumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 6,4 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, wobei die Schaden-Rückversicherung ein Plus von 9,4 Prozent verzeichnete. Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz wies darauf hin, dass die Hurrikan-Saison noch nicht vorbei sei und die Zerstörungen durch die Hurrikans „Helene“ und „Milton“ eine ständige Erinnerung an die Risiken darstellen. Die teuersten Schäden in diesem Zeitraum resultierten aus Hochwasserereignissen in Mittel- und Osteuropa, die die Hannover Rück mit 225 Millionen Euro belasteten.