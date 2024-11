Knaus Tabbert stoppt Produktion: Aktienkurs stürzt um 33% ab!

Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn hat angekündigt, die Produktion an seinen Standorten in Jandelsbrunn und im ungarischen Nagyoroszi ab dem 18. November 2024 bis zum Jahresende einzustellen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Produktionsmengen zu reduzieren und die Lagerbestände auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau zu bringen. Knaus Tabbert beschäftigt an diesen beiden Standorten den Großteil seiner rund 4.000 Mitarbeiter. Die Werke in Mottgers und Schlüsselfeld sind von der Produktionspause nicht betroffen.

Die Ankündigung führte zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses, der um 33 Prozent auf 13,12 Euro fiel. Dies ist Teil eines längerfristigen Abwärtstrends, der seit dem Höchststand von fast 74 Euro im April 2021 zu beobachten ist. Der Kurs ist in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gefallen, was auf mehrere Gewinnwarnungen und eine gesenkte Umsatzprognose zurückzuführen ist. Das Unternehmen hatte ursprünglich ein Umsatzziel von 1,3 Milliarden Euro für 2024 ausgegeben, welches nun jedoch deutlich verfehlt werden dürfte. Im vergangenen Jahr erzielte Knaus Tabbert einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro.