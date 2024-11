Goldpreis im Sinkflug: Droht ein weiterer Rückgang trotz Unsicherheiten?

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang des Goldpreises ist der stark gestiegene Dollarkurs. Ein stärkerer Dollar macht Gold für Anleger außerhalb der USA teurer, was die Nachfrage dämpft. Zudem wird der Goldpreis durch die wirtschaftlichen Erwartungen im Zusammenhang mit der Politik von Donald Trump unter Druck gesetzt. Ökonomen befürchten, dass Trumps Politik zu einer höheren Inflation führen könnte, was die US-Notenbank Federal Reserve dazu veranlassen könnte, die Zinsen nicht so stark zu senken, wie zuvor angenommen. Höhere Zinsen machen Gold weniger attraktiv, da es keine Zinsen abwirft.

Der Goldpreis hat am Dienstag im frühen Handel einen weiteren Rückgang verzeichnet, nachdem er bereits zu Wochenbeginn deutliche Verluste hinnehmen musste. An der Londoner Börse fiel der Preis für eine Feinunze Gold auf etwa 2.607 US-Dollar, was einem Rückgang von fast zwölf Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Damit entfernt sich der Goldpreis weiter von seinem Rekordhoch von rund 2.790 Dollar, das Ende Oktober erreicht wurde. In den letzten Tagen hat der Kurs mehr als 180 Dollar oder fast sieben Prozent verloren.

Am Montag wurde eine Feinunze Gold in London für etwa 2.666 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von etwa 18 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Trotz einer kurzfristigen Erholung am Donnerstag geriet der Goldpreis am Freitag erneut unter Druck. Analysten der Commerzbank sehen den Rückgang jedoch auch als Teil einer Korrektur nach dem starken Anstieg in den Wochen zuvor. Sie betonen, dass weiterhin Faktoren für Gold sprechen, wie die begonnene Zinssenkung, die gestiegene Unsicherheit und die Inflationsrisiken, die durch einen drohenden Handelskrieg entstehen.

Für den weiteren Handelsverlauf werden keine starken Impulse erwartet, da in den USA ein Feiertag ansteht. Die Diskussionen über die Vorzüge von Gold im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Bitcoin sind weiterhin präsent. Während konservative Anleger Gold als sicheren Hafen betrachten, suchen risikofreudigere Investoren möglicherweise in volatilen Märkten wie Kryptowährungen nach höheren Renditen. In diesem Kontext bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte entwickeln und ob Gold wieder an Attraktivität gewinnen kann.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 2.555USD auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.