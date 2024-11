VW verschiebt entscheidende Planungsrunde: Zukunft von Tausenden Arbeitsplätzen in Gefahr!

Parallel dazu hat sich die letzte Hoffnung auf einen Investor für das Audi-Werk in Brüssel zerschlagen, da ein potenzieller Investor seine Interessenbekundung zurückgezogen hat. Audi plant, die Produktion in Brüssel bis Ende Februar einzustellen und verhandelt mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan für die 3.000 Beschäftigten. Die Schließung des Werks wird durch hohe Logistikkosten und eine ungünstige Lage erschwert.

Volkswagen (VW) hat aufgrund laufender Spardiskussionen in Wolfsburg eine für Freitag geplante Planungsrunde verschoben. Diese Sitzung, an der Vorstand und Aufsichtsrat teilnehmen, wird sich nicht vollständig mit der Werksbelegung und den Investitionen der nächsten fünf Jahre befassen, da die Verhandlungen mit der IG Metall und dem Betriebsrat über die Sparpläne noch andauern. Ein neuer Termin für die Planungsrunde steht noch nicht fest, da zunächst die Ergebnisse der Gespräche abgewartet werden müssen. VW hatte im September die seit über 30 Jahren geltende Beschäftigungssicherung aufgehoben, was betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen möglich macht. In der aktuellen Tarifrunde fordert VW eine Lohnkürzung von zehn Prozent sowie die Streichung von Zulagen und Boni, was die Zukunft von mindestens drei Werken und zehntausenden Arbeitsplätzen gefährdet.

In einem weiteren rechtlichen Schritt sind VW-Mitarbeiter mit Klagen auf Prämien und Lohnerhöhungen gescheitert. Das Arbeitsgericht Braunschweig wies die Forderungen in zwei Fällen ab, während in einem Ausnahmefall eine Prämie von 1.000 Euro zugesprochen wurde. Die Kläger, überwiegend ehemalige Führungskräfte, haben angekündigt, Berufung einzulegen.

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben die 3,9 Millionen Beschäftigten nach langen Verhandlungen eine Gehaltserhöhung von 5,1 Prozent in zwei Stufen erreicht. Diese Einigung bringt Stabilität, auch wenn die IG Metall ursprünglich 7 Prozent gefordert hatte. Die erste Zahlung erfolgt im Februar 2025, gefolgt von Tabellenerhöhungen in den kommenden Jahren. Für Auszubildende wurde eine überproportionale Erhöhung vereinbart. Die Verhandlungen für die VW-Beschäftigten stehen am 21. November an, während die IG Metall und die Arbeitgeberverbände betonen, dass eine Einigung in der aktuellen wirtschaftlichen Lage notwendig ist.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 81,71EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.