Advanced Blockchain AG: Neuausrichtung für nachhaltiges Wachstum und Vertrauen

Die Advanced Blockchain AG, ein führender Inkubator und Investor im Bereich Blockchain-Technologien, hat unter der neuen Führung von COO Hatem Elsayed und zukünftigem CFO Maik Laske eine umfassende Neuausrichtung eingeleitet. Ziel dieser Neuausrichtung ist es, Transparenz, nachhaltiges Wachstum und langfristiges Vertrauen zu fördern. Im Rahmen dieser Strategie wird das Unternehmen seine Finanz- und Governance-Prozesse intensiv überprüfen, um eine solide Grundlage für die kommenden Jahre zu schaffen. Dies umfasst die Präsentation konsolidierter Konzernabschlüsse, die auf geprüften Zahlen der vergangenen Jahre basieren, um das Vertrauen von Investoren und Stakeholdern zu stärken.

Obwohl der vollständige Konzern-Halbjahresabschluss für 2024 aufgrund laufender Prüfungen der Geschäftsjahre 2021 bis 2023 nicht rechtzeitig zur Hauptversammlung am 4. Dezember 2024 bereitgestellt werden kann, zeigt das Unternehmen bereits Fortschritte in Richtung einer transparenteren Finanzberichterstattung. Für 2025 plant Advanced Blockchain, seine strategische Ausrichtung weiter zu verstärken, um sich als führender Akteur im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologien zu etablieren. Dazu gehören eine verstärkte Teilnahme an Investoren- und Branchenkonferenzen sowie eine gezielte Kommunikationsstrategie.