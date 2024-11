Nordex SE: Kaufempfehlung mit Kursziel 15 EUR – Analysten optimistisch!

CEO Jose Luis Blanco betonte, dass die Erhöhung der Rückstellungen für Serviceleistungen an älteren Turbinen eine „Investition in Kundenbeziehungen“ darstellt. Dies führte zu einem starken Free Cash Flow (FCF) von 159 Mio. EUR im dritten Quartal, was die Bilanzqualität erheblich stärkt. Für das vierte Quartal wird ein weiterer Anstieg des FCF erwartet, unterstützt durch eine Verbesserung des Ergebnisses und eine Reduzierung des Working Capitals.

Die Montega AG hat am 11. November 2024 ein Update zur Nordex SE veröffentlicht, in dem die Aktie mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 15,00 EUR (zuvor 13,00 EUR) eingestuft wird. Die Neunmonatszahlen von Nordex zeigen ein Umsatzwachstum von 14,0 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5.105 Mio. EUR, trotz eines Rückgangs im dritten Quartal um 3,1 % aufgrund von Nachholeffekten nach einem Cyber-Angriff. Besonders bemerkenswert sind die verbesserten Margen: Die Rohertragsmarge stieg auf 20,2 %, die EBITDA-Marge auf 3,7 % und die EBIT-Marge auf 1,2 %. Im dritten Quartal erreichte die EBITDA-Marge sogar 4,3 %.

Die Analysten von Montega prognostizieren, dass die Ergebnisverbesserung auch 2025 anhalten wird, da die weniger vorteilhaften Aufträge abgearbeitet werden. Der CEO äußerte, dass die gestärkte Bilanzqualität genutzt werden könnte, um die Cash-Generierung zu lockern, was zu höheren Preisen und Margen führen könnte. Die Schätzungen für Umsatz und Ergebnis wurden entsprechend angehoben, wobei eine Erhöhung der Working Capital-Quote für 2025 modelliert wurde, was den FCF belasten könnte.

Trotz der positiven Fundamentaldaten sieht Montega politische Risiken, die die Kursentwicklung belasten. Der Wahlsieg Donald Trumps in den USA und der mögliche Machtwechsel in Deutschland könnten sich negativ auf den Sektor der erneuerbaren Energien auswirken. Insbesondere die Äußerungen von Friedrich Merz, der Windenergie als „Überbrückungstechnologie“ bezeichnete, werfen Fragen auf. Dennoch wird langfristig an Investitionen in die Windenergie festgehalten, da die Gestehungskosten wettbewerbsfähig sind. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter wird als größere Bedrohung für die Margen westlicher Hersteller wie Nordex angesehen.

Insgesamt bekräftigt Montega die Kaufempfehlung für Nordex und hebt das Kursziel auf 15,00 EUR an.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.