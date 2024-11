Elon Musk als Berater: Ein Risiko für die Integrität der US-Politik?

In einer aktuellen Entwicklung hat das Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump bekannt gegeben, dass der Tech-Milliardär Elon Musk eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Regierungsausgaben übernehmen wird. Musk wird zusammen mit dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy die Leitung eines neu gegründeten Beratungsgremiums übernehmen, das jedoch nicht Teil der offiziellen Regierung sein wird. Stattdessen soll es in enger Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus agieren.

Die Entscheidung, Musk in diese beratende Funktion zu berufen, ist Teil von Trumps Strategie, die Ausgaben des Staates zu straffen und effizienter zu gestalten. Musk, der CEO von Tesla und SpaceX, hat sich in der Vergangenheit als einflussreiche Figur in der Technologiebranche etabliert und könnte durch seine unternehmerische Erfahrung wertvolle Einblicke in die Optimierung von Regierungsressourcen bieten.