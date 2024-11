Energiekontor startet neuen Solarpark: 13,6 Millionen kWh für 3.800 Haushalte! Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 12. November 2024 den neuen Solarpark Seukendorf in Betrieb genommen. Dieser Park, der im Landkreis Fürth in Bayern …