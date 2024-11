SMA Solar: Umsatzrückgang und drastische Prognoseanpassung – was nun? Die SMA Solar Technology AG hat am 14. November 2024 ihre Neunmonatszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei eine deutliche Reduzierung der Umsatz- und Ergebnisprognosen bekannt gegeben. Der Konzernumsatz betrug in den ersten neun Monaten …