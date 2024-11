Lufthansa kurz vor Einstieg bei Ita: Strategischer Schritt in Europa!

Die Lufthansa steht kurz vor dem Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft Ita, nachdem die italienische Regierung bekanntgab, dass alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht an die EU-Wettbewerbsbehörde in Brüssel übermittelt wurden. Das italienische Finanzministerium äußerte sich optimistisch über die bevorstehende Genehmigung der Europäischen Kommission, die für den Abschluss der Transaktion notwendig ist. Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und dem italienischen Staat hatten sich in den letzten Tagen verzögert, insbesondere aufgrund von Streitigkeiten über den endgültigen Preis. Berichten zufolge wollte die Lufthansa einen Preisnachlass von etwa 10 Millionen Euro für die zweite Tranche der Übernahme aushandeln, was jedoch vom Finanzministerium zurückgewiesen wurde, da die wirtschaftlichen Bedingungen unverändert blieben.

Lufthansa plant, zunächst 41 Prozent der Anteile an Ita für 325 Millionen Euro zu erwerben, mit der Option auf eine vollständige Übernahme in den kommenden Jahren für mehr als 800 Millionen Euro. Die EU-Kommission hatte bereits im Juni grundsätzlich grünes Licht für den Einstieg gegeben, jedoch unter der Bedingung, dass bestimmte Start- und Landerechte an Wettbewerber abgegeben werden müssen. Diese Maßnahmen sollen den Wettbewerb im italienischen und europäischen Luftverkehrsmarkt stärken.