Euro fällt auf Jahrestief: Was bedeutet das für die Wirtschaft?

Der Euro hat in den letzten Tagen im US-Devisenhandel eine deutliche Schwäche gezeigt und fiel am Mittwoch auf 1,0571 US-Dollar, nur knapp über dem Tagestief von 1,0555 Dollar, dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,0629 Dollar fest, was eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Dienstag darstellt. Der Dollar hingegen hat im europäischen Devisengeschäft an Stärke gewonnen, insbesondere nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise, die zunächst keine klare Richtung vorgaben, dann aber zu einem Anstieg des Dollars führten. Die Inflationsrate in den USA stieg im Oktober von 2,4 Prozent auf 2,6 Prozent, was von Ökonomen erwartet wurde.

Bereits am Dienstag fiel der Euro erstmals seit November 2023 unter die Marke von 1,06 US-Dollar, bevor er sich leicht auf 1,0614 Dollar erholte. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0617 Dollar festgesetzt. Die Schwäche des Euro wird nicht nur durch die Dollar-Stärke, die nach den US-Wahlen zunahm, sondern auch durch eine schwächelnde Konjunktur in der Eurozone bedingt. Die Einschätzungen deutscher Finanzexperten zur wirtschaftlichen Lage haben sich im November unerwartet eingetrübt.