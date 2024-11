Borussia Dortmund: Kaufempfehlung mit Kursziel 5,50 Euro trotz Herausforderungen!

Am 11. November 2024 veröffentlichte die NuWays AG eine aktualisierte Analyse zur Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, in der die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 5,50 Euro für die nächsten 12 Monate bewertet wird. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass der Umsatz im ersten Quartal um 4,9 % auf 107 Millionen Euro gestiegen ist, was vor allem durch einen Anstieg der Werbeeinnahmen (+16 %) und der TV-Marketing-Einnahmen (+4 %) begünstigt wurde. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Merchandising-Bereich einen Rückgang von 36 % auf 10 Millionen Euro, was auf einen starken Vorjahresvergleich zurückzuführen ist.

Sportlich gesehen hat Borussia Dortmund einen schwierigen Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Obwohl das Team alle Heimspiele gewonnen hat, konnten sie auswärts noch keinen Sieg erringen und belegen derzeit den 7. Platz mit 16 Punkten. Die Schwierigkeiten auf fremdem Platz könnten die Qualifikation für die UEFA Champions League gefährden. In der Champions League hingegen zeigt sich die Mannschaft in guter Form und hat drei von vier Spielen gewonnen, was die Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde erhöht.

Zusätzlich muss der Verein in den kommenden zwei Bundesliga-Spielen auf Kapitän Emre Can verzichten, der aufgrund einer roten Karte gesperrt wurde. Dies könnte die Situation für das Team weiter erschweren, insbesondere in den anstehenden Spielen gegen Freiburg und Bayern München.

Insgesamt bleibt die Einschätzung von NuWays AG positiv, da die Aktie trotz der Herausforderungen im sportlichen Bereich und der finanziellen Rückgänge als unterbewertet angesehen wird. Die Analysten sehen Potenzial für eine Erholung und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 5,50 Euro.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,133EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.