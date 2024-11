Porto-Schock 2025: Briefpreise steigen um 10,5 % – Was bedeutet das für Sie?

Die Post muss nun konkretisieren, wie sie den genehmigten Erhöhungsspielraum auf verschiedene Sendungsarten anwenden möchte, darunter Standardbriefe, Maxibriefe und Postkarten. Post-Chef Tobias Meyer hat angekündigt, die Preiserhöhung gleichmäßig zu gestalten, was bedeutet, dass der Preis für einen Standardbrief von derzeit 85 Cent auf 95 Cent steigen könnte. Alte Briefmarken bleiben gültig, müssen jedoch zusätzlich frankiert werden.

Die Reaktion der Deutschen Post auf die Entscheidung der Bundesnetzagentur war enttäuscht. Ein Unternehmenssprecher äußerte, dass die genehmigte Erhöhung von rund 10 Prozent für die kommenden zwei Jahre zwar viel erscheine, die Briefentgelte jedoch im Vergleich zu anderen EU-Staaten weiterhin zu niedrig seien. In vielen europäischen Ländern koste der Versand eines Standardbriefs im Schnitt 1,46 Euro, was etwa 70 Prozent mehr ist als in Deutschland. Die Bundesnetzagentur sieht diesen Vergleich jedoch als problematisch an, da die Produkte unterschiedlich definiert sind und die Sendungsmengen im Ausland stärker rückläufig sind.

Die neuen Porto-Preise gelten für die Jahre 2025 und 2026. Auch die Preise für Pakete, die Privatkunden bei der Deutschen Post aufgeben, werden um durchschnittlich 7,2 Prozent steigen. Zudem wird die Deutsche Post das Spezialprodukt „Prio-Brief“ einstellen, was bedeutet, dass Verbraucher für eilige Sendungen künftig auf Einschreiben zurückgreifen müssen, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Reform des Postgesetzes, die 2025 in Kraft tritt, wird ebenfalls Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 34,41EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.