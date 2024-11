PVA TePla: Kursziel gesenkt, aber Analyst bleibt optimistisch – Jetzt kaufen?

PVA TePla, ein führender Anbieter von High-Tech-Lösungen in der Material- und Messtechnik, konnte im Neunmonatszeitraum 2024 ein leichtes Umsatzwachstum von 3,7 % auf 198,3 Millionen Euro (Vorjahr: 191,2 Millionen Euro) verzeichnen. Das EBITDA stieg um 11,1 % auf 32,4 Millionen Euro (Vorjahr: 29,1 Millionen Euro). Die positive Entwicklung wurde vor allem durch die Nachfrage nach Metrologie-Systemen für die Ultraschallmikroskopie sowie Füge- und Veredelungstechnologien im Halbleitersegment getragen.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die PVA TePla AG nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 33 auf 30 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Gustav Froberg hebt hervor, dass das Technologieunternehmen solide Kennzahlen präsentiert hat, obwohl es an Dynamik im Geschäft fehlt. Die Anpassung des Kursziels basiert auf einem Rückgang der Auftragseingänge, was zu einer Reduzierung der Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2026 führte.

CEO Jalin Ketter äußerte sich zufrieden über die Fortschritte und die Ergebnisentwicklung. Die Strategie 2028 wird konsequent umgesetzt, insbesondere im Bereich der Siliziumkarbid-Technologie, wo PVA TePla nun in der Lage ist, SiC-Pulver in verschiedenen Korngrößen mit hoher Qualität herzustellen. Zudem wurde eine strategische Partnerschaft mit Scientific Visual geschlossen, um die 3D-Analyse von Siliziumkarbid-Kristallen zu verbessern.

Im ersten Halbjahr 2024 erhielt PVA TePla neue Aufträge im Wert von 107,2 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (177,6 Millionen Euro). Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2024 auf 187,3 Millionen Euro, was ebenfalls einen Rückgang darstellt (297,3 Millionen Euro im Vorjahr). Dennoch sieht das Unternehmen in diesem Auftragsbestand eine solide Basis für zukünftiges Wachstum.

Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt PVA TePla seine Prognosen und konkretisiert den Konzernumsatz sowie das EBITDA in der unteren Hälfte der bekannten Bandbreiten von 270 bis 290 Millionen Euro bzw. 47 bis 51 Millionen Euro. Die positive Geschäftsentwicklung und die Fortschritte in der Forschung und Entwicklung sichern den Wachstumspfad des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 12,04EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.