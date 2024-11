q.beyond AG: Analysten empfehlen Kauf – Umsatz und EBITDA steigen!

Die q.beyond AG hat am 12. November 2024 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Die Analysten von Montega AG und NuWays AG haben ihre Bewertungen aktualisiert und empfehlen den Kauf der Aktie mit Kurszielen von 1,00 EUR bzw. 1,10 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate.

Im dritten Quartal konnte q.beyond den Umsatz um 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 47,0 Millionen EUR steigern. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch das Segment Managed Services getragen, das einen Umsatz von 32,9 Millionen EUR erzielte, was einem Anstieg von 5,0 % entspricht. Im Consulting-Segment blieben die Umsätze mit 14,1 Millionen EUR stabil, was auf die Beendigung unprofitabler Projekte und das aktuelle konjunkturelle Umfeld zurückzuführen ist. Die Analysten betonen, dass q.beyond im Managed Services-Segment über eine hohe Visibilität verfügt, was dem Unternehmen eine gewisse Resilienz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verleiht.