Nynomic AG: Umsatzrückgang, aber Analysten sehen Kaufchance!

Die Nynomic AG hat am 11. November 2024 ihre aktuellen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und dabei die angepasste Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf etwa 72 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 24,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 20,5 % im Jahresvergleich entspricht. Diese Entwicklung ist auf die zurückhaltende Investitionsbereitschaft in den wichtigen Endmärkten Halbleiter, Agrar und Pharma zurückzuführen.

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten bei 72,7 Millionen Euro, was zwar über dem Vorjahreswert von 64,1 Millionen Euro liegt, jedoch keine signifikante Erholung signalisiert. Für das vierte Quartal benötigt Nynomic einen Umsatz von 28 Millionen Euro, um das untere Ende der Guidance zu erreichen. Das EBIT fiel auf 0,9 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 3,7 % entspricht. Die gesunkenen Umsätze führten zu geringeren Deckungsbeiträgen, während das Unternehmen weiterhin in die Produktentwicklung investiert und keine Einschnitte bei der Personalstruktur vornimmt.