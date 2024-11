DEFAMA kauft 6 Fachmärkte: Wachstum und hohe Renditen für Investoren!

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat kürzlich sechs Fachmarkt-Standorte in Norddeutschland erworben, darunter Immobilien in Essen, Lübeck, Lübbenau, Schmalkalden, Strasburg und Schwarmstedt. Diese Akquisition umfasst insgesamt etwa 9.500 Quadratmeter vermietbare Fläche und steigert die annualisierte Jahresnettomiete des Unternehmens auf rund 26 Millionen Euro. Zu den Hauptmietern der neuen Standorte zählen namhafte Einzelhändler wie ALDI, EDEKA, denn’s Biomarkt, expert, KiK und JYSK. Mit diesen Zukäufen erhöht sich die Gesamtzahl der von DEFAMA verwalteten Immobilien auf 75, die zusammen eine Fläche von 292.000 Quadratmetern abdecken und zu 96 % vermietet sind. Der annualisierte Funds From Operations (FFO) wird auf etwa 11,9 Millionen Euro geschätzt, was einem Wert von 2,48 Euro pro Aktie entspricht.

DEFAMA, mit Sitz in Berlin, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2014 als einer der führenden Akteure im Bereich der Einzelhandelsimmobilien etabliert. Das Unternehmen fokussiert sich auf Investitionen in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Die Strategie beinhaltet die Auswahl bonitätsstarker Filialisten als Ankermieter und eine angestrebte Nettomietrendite von mindestens 10 %. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig einer der größten Bestandshalter von Fachmarktzentren in Deutschland zu werden.

Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens hat DEFAMA eine positive Bilanz gezogen. Das Unternehmen hat in dieser Zeit eine Rendite von rund 850 % für die ersten Investoren erzielt und die Dividenden kontinuierlich erhöht. Der Aktienkurs hat sich von 3,33 Euro bei der Kapitalerhöhung auf aktuell etwa 28 Euro entwickelt. DEFAMA plant, ihre Marktposition weiter auszubauen und hat in den letzten Jahren mehrere bedeutende Meilensteine erreicht, darunter den Börsengang im Freiverkehr der Börse München und die Erweiterung des Portfolios trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie.

Insgesamt zeigt DEFAMA eine starke Wachstumsdynamik und ein klares Engagement für die Entwicklung und Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien, was das Unternehmen zu einem attraktiven Partner für Investoren und Einzelhändler macht.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 28,10EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.