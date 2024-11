BASF-Aktien im Aufwind: Goldman Sachs und Jefferies heben Kursziele an!

Die positiven Bewertungen von Goldman Sachs und Jefferies stehen im Kontrast zu den Herausforderungen, mit denen BASF konfrontiert ist. Kritiker äußern Bedenken über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die steigenden Kosten in Deutschland und die zunehmenden Umweltauflagen. Es wird darauf hingewiesen, dass BASF in der Vergangenheit massive Einsparungen im Ausland vorgenommen hat und neue Anlagen ohne strenge Umweltauflagen errichtet. Diese Strategie könnte langfristig die deutsche Produktionsstätte gefährden, was in der öffentlichen Diskussion und unter den Anlegern Besorgnis auslöst.

Die Analystenbewertungen deuten darauf hin, dass BASF möglicherweise auf dem Weg der Besserung ist, doch die Unsicherheiten im globalen Markt, insbesondere in Bezug auf die geopolitischen Spannungen und die wirtschaftliche Erholung in China, bleiben bestehen. Die Diskussion über die Zukunft des Unternehmens ist geprägt von unterschiedlichen Meinungen über die strategische Ausrichtung und die politischen Rahmenbedingungen, die für die chemische Industrie in Deutschland entscheidend sind. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 42,28EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.