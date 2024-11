Salzgitter-Aktien fallen: Übernahmegerüchte und schwache Zahlen belasten!

Die Aktien des Stahlherstellers Salzgitter haben am Montag auf die Veröffentlichung der endgültigen Neunmonatszahlen mit einem Rückgang von 2 Prozent auf 18,75 Euro reagiert. Diese Entwicklung folgt einem vorherigen Anstieg des Kurses, der von unter 14 Euro auf fast 20 Euro gestiegen war, nachdem Übernahmespekulationen aufgekommen waren. Analyst Christian Obst von der Baader Bank sieht die aktuellen Kursverluste als Reaktion auf Wertberichtigungen und die schwache operative Leistung des Unternehmens.

Salzgitter hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Verlust von knapp 198 Millionen Euro verzeichnet, im Vergleich zu einem Gewinn von 194 Millionen Euro im Vorjahr. Dies ist auf die schwierige Marktsituation in der europäischen Stahlbranche zurückzuführen, die unter einer schwachen Nachfrage und Billigimporten aus China leidet. Das Unternehmen hatte bereits zuvor seine Prognosen gesenkt, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt hat.