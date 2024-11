PATRIZIA SE: Erste Anzeichen der Erholung trotz herausforderndem Markt**

PATRIZIA SE hat am 13. November 2024 seine Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen weiterhin unter einem herausfordernden Marktumfeld leidet, jedoch erste Anzeichen einer Erholung erkennbar sind. Der Anstieg des eingeworbenen Eigenkapitals um 168 % auf über 0,7 Milliarden Euro deutet auf ein wachsendes Interesse der Kunden an Investitionen in Real Assets hin. Trotz dieser positiven Entwicklung blieben die unterzeichneten Transaktionen mit einem Rückgang von 21,6 % im Vergleich zum Vorjahr hinter den Erwartungen zurück.

Die Assets under Management (AUM) verringerten sich moderat um 2,3 % auf 55,9 Milliarden Euro, was hauptsächlich auf negative Bewertungseffekte zurückzuführen ist. Die Gebühreneinnahmen sanken um 13 % auf 198,7 Millionen Euro, bedingt durch einen Rückgang der Verwaltungsgebühren und leistungsabhängigen Gebühren. Das EBITDA fiel drastisch auf 13,4 Millionen Euro, verglichen mit 50,2 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Rückgänge wurden durch negative Ergebnisse einer vorübergehend konsolidierten at-equity Beteiligung und Sondereffekte verstärkt.