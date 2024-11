Indus Holding AG: Aktienrückkauf und Gewinnwarnung – Anleger reagieren positiv!

Die Indus Holding AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bergisch Gladbach, hat angekündigt, eigene Aktien zurückzukaufen. In einem ersten Schritt können Aktionäre ihre Anteile zu einem Preis von 21,65 Euro pro Aktie anbieten. Insgesamt plant das Unternehmen, bis zu 700.000 Aktien zurückzukaufen, was einem Volumen von bis zu 15 Millionen Euro entspricht. Darüber hinaus sollen weitere Aktien über die Börse erworben werden, wobei hierfür bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung stehen, jedoch nicht mehr als 200.000 Stück gekauft werden sollen. Diese Maßnahmen haben bei Anlegern positive Reaktionen ausgelöst, und die Indus-Aktie stieg in der Folge um fast fünf Prozent.

Trotz dieser positiven Entwicklung warnt Indus jedoch vor einem deutlicheren Gewinnrückgang für das laufende Jahr. Der Rückgang ist auf eine Wertminderung zurückzuführen, die das Unternehmen im dritten Quartal 2024 erlitten hat. Der Umsatz fiel um 3,6 Prozent auf 443,1 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) mit 31,8 Millionen Euro stabil blieb. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein EBIT zwischen 115 und 125 Millionen Euro erwartet, was eine Anpassung der vorherigen Schätzung von 125 bis 145 Millionen Euro darstellt. Im Vorjahr hatte Indus ein operatives Ergebnis von knapp 150 Millionen Euro erzielt.

Die Gesamtumsätze des Unternehmens dürften weiterhin zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro liegen, was im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Umsatz rund 1,8 Milliarden Euro betrug, einen leichten Rückgang darstellt. Das Ergebnis nach Steuern fiel im dritten Quartal auf 17,9 Millionen Euro, nach 21,7 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Indus Holding AG ist bekannt für ihre nachhaltige Unternehmensentwicklung im Mittelstand und erwirbt jährlich technologieorientierte Unternehmen in den Bereichen Engineering, Infrastructure und Materials. Trotz der Herausforderungen, die durch die aktuelle Marktsituation und geopolitische Unsicherheiten entstehen, zeigt sich der Vorstand optimistisch und betont die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an die schwierigen äußeren Umstände. Die Eigenkapitalquote stieg zum 30. September 2024 auf 37,9 Prozent, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 20,93EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.