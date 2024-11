Vossloh AG: Kapitalerhöhung für 72 Millionen Euro zur Finanzierung von Sateba!

Die Hauptaktionärin, die KB Holding GmbH, hat sich verpflichtet, entsprechend ihrem Anteil von 50,09 % an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Der Platzierungspreis wurde auf 41,00 Euro pro Aktie festgelegt, was Vossloh einen Bruttoemissionserlös von rund 72 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten einbringt. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur teilweisen Finanzierung des geplanten Erwerbs der Sateba-Gruppe verwendet werden, dessen Abschluss für das Frühjahr 2025 angestrebt wird.

Die Vossloh Aktiengesellschaft hat am 12. November 2024 eine Kapitalerhöhung beschlossen, um bis zu 1.756.417 neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und erfolgt unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre. Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 10 % erhöht, wobei jede neue Aktie einen anteiligen Betrag von etwa 2,84 Euro am Grundkapital hat. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten, und die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Bekanntgabe. Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard sowie an der Düsseldorfer Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 15. November 2024 erfolgen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 18. November 2024 vorgesehen.

Vossloh unterliegt für sechs Monate einer Lock-up-Verpflichtung, die marktübliche Ausnahmeregelungen beinhaltet. Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank AG fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Kapitalerhöhung.

Die Vossloh AG ist ein international tätiger Technologiekonzern, der sich auf Produkte und Dienstleistungen rund um den Schienenverkehr spezialisiert hat. Mit einem Umsatz von 1.214,3 Millionen Euro im Jahr 2023 und einem breiten Portfolio an Lösungen für den Schienenverkehr ist Vossloh ein führender Anbieter in diesem Bereich. Die Gesellschaft verfolgt eine nachhaltige Unternehmensführung und engagiert sich für den Klimaschutz, um zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern beizutragen.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 42,15EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.