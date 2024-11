Österreichs Aktienmarkt im freien Fall: ATX erreicht Tiefststand seit August!

Der österreichische Aktienmarkt hat nach einem positiven Wochenstart am Dienstag einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, fiel um 1,86 Prozent auf 3.501,88 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang August. Auch der ATX Prime musste einen Rückgang von 1,74 Prozent auf 1.746,80 Zähler hinnehmen. Dieser Abwärtstrend wurde durch die schwächelnden US-Börsen und allgemeine Unsicherheiten in Europa verstärkt. Marktbeobachter verweisen auf die Unsicherheiten, die durch den Wahlsieg von Donald Trump und das Scheitern der Ampelkoalition in Deutschland entstanden sind.

Am Montag hatte die Wiener Börse noch mit einer positiven Tendenz geschlossen, der ATX stieg um 0,51 Prozent auf 3.568,19 Punkte. Die europäischen Märkte starteten ebenfalls optimistisch in die Woche, unterstützt durch die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrally. Allerdings bleibt die heimische Industrie und Bauwirtschaft in einer hartnäckigen Rezession, was auch den Dienstleistungssektor belastet. Experten berichten von einem anhaltend pessimistischen Klima unter Unternehmen und Haushalten.