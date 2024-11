Anleihemarkt im Fokus: ZEW-Daten und US-Inflation könnten Kurse bewegen!

Am deutschen Anleihemarkt herrscht zu Beginn der Woche eine abwartende Haltung unter den Investoren, die auf potenzielle Kurstreiber in den kommenden Tagen hoffen. Der Euro-Bund-Future notierte am Montagmorgen bei 132,44 Punkten, was einem Anstieg von 0,11 Prozent im Vergleich zum Wochenende entspricht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent. Die Vorwoche war von Turbulenzen geprägt, insbesondere durch die US-Präsidentschaftswahlen und die Unsicherheiten rund um die deutsche Ampel-Regierung. Da am Montag der US-Anleihenmarkt aufgrund des Feiertags "Veterans Day" geschlossen bleibt, gibt es kaum Impulse.

Für Dienstag stehen die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen im Fokus, während am Mittwoch die US-Verbraucherpreise erwartet werden. Experten der Deutschen Bank weisen darauf hin, dass die Verbraucherpreise möglicherweise weniger Einfluss auf die Märkte haben könnten als in der Vergangenheit, da die Auswirkungen des Trump-Siegs und die damit verbundenen politischen Entwicklungen im Vordergrund stehen. Trump hatte im Wahlkampf Steuersenkungen und hohe Einfuhrzölle, insbesondere auf Waren aus China, versprochen, was den Inflationsdruck in den USA erhöhen könnte. Dies könnte die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, bei Zinssenkungen vorsichtiger zu agieren.