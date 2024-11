Auto1 Group hebt Gewinnprognose 2024: Rekordzahlen und starke Performance!

Der Online-Autohändler Auto1 Group SE hat seine Gewinnprognose für 2024 erneut angehoben und erwartet nun ein operatives Ergebnis (bereinigt um Sondereffekte) zwischen 72 und 84 Millionen Euro. Dies stellt eine signifikante Steigerung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 45 bis 65 Millionen Euro dar. Diese positive Entwicklung wird durch die starken Ergebnisse im dritten Quartal 2024 untermauert, in dem das Unternehmen einen Rekordabsatz von 176.632 Fahrzeugen erzielte, was einem Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, während der Bruttogewinn mit 187,1 Millionen Euro um 39 Prozent zulegte.

Im Merchant-Segment, das den Großhandel mit Fahrzeugen umfasst, wurden 157.582 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht. Der Bruttogewinn in diesem Segment betrug 144 Millionen Euro, ein Plus von 37 Prozent. Im Retail-Segment, das über die Marke Autohero operiert, wurden 19.050 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 28 Prozent entspricht, und der Bruttogewinn lag bei 43,1 Millionen Euro, was einer Steigerung von 49 Prozent entspricht.

Die Auto1 Group hat zudem ihre Absatzprognose für das Gesamtjahr auf 665.000 bis 679.000 verkaufte Einheiten angehoben. Die Aktien des Unternehmens reagierten positiv auf die Prognoseanhebung und erreichten fast 18 Prozent über dem Vortagesschluss. Analysten erwarten, dass die neuen Ergebnisse zu steigenden Markterwartungen führen werden, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt. Trotz der Herausforderungen seit dem Börsengang im Jahr 2021 zeigt sich 2024 als ein Jahr der Erholung für die Aktionäre.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 10,00EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:48 Uhr) gehandelt.