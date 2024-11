Finanz-Highlights am 13. November: Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten im Fokus!

Auf der konjunkturellen Seite werden mehrere wichtige Indikatoren erwartet. In Japan werden die Erzeugerpreise für Oktober veröffentlicht, während in der Eurozone die Industrieproduktion für September um 11:00 Uhr bekannt gegeben wird. In den USA stehen die Verbraucherpreise und die Realeinkommen für Oktober um 14:30 Uhr auf der Agenda. Diese Daten sind entscheidend für die Einschätzung der Inflation und der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA.

Neben den Unternehmens- und Konjunkturdaten finden auch bedeutende Veranstaltungen statt. Der Deutsche Handelskongress in Berlin wird um 09:00 Uhr eröffnet, mit Reden von prominenten Politikern wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner. Parallel dazu findet der Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung statt, der sich mit den Herausforderungen der globalen Wirtschaft auseinandersetzt.

Ein weiteres Highlight des Tages ist die Übergabe des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an Bundeskanzler Olaf Scholz um 12:00 Uhr. Der Bundestag wird eine Regierungserklärung von Scholz um 13:00 Uhr hören, gefolgt von einer zweistündigen Aussprache.

Abgerundet wird der Tag durch die Weltklimakonferenz in Baku, die weiterhin im Fokus steht, sowie durch die Berichterstattung über die US-Präsidentschaftswahl, bei der Biden und Trump um 17:00 Uhr im Oval Office zusammentreffen.

