DAX setzt Abwärtstrend fort – Wirtschaftliche Zukunft mit vielen Fragezeichen

Damit könnte nun der gut 600 Punkte tiefer liegende Durchschnitt der vergangenen 200 Tage angelaufen werden. Saisonal gesehen befindet sich der Aktienmarkt jetzt eigentlich in einer guten Phase, im vierten Quartal entstehen die höchsten Kursgewinne des gesamten Jahres. Doch der Optimismus wird in diesem Jahr durch zahlreiche Analystenhäuser getrübt, die ihre Gewinnprognosen für das laufende und auch für das erste Quartal 2025 nach unten korrigieren. In dieses Bild passt, dass die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für Deutschland für 2025 gesenkt haben.

Wenig ermutigend ist zudem, dass die Maßnahmen Pekings zur Ankurbelung des Wachstums bislang nicht den erhofften Erfolg gebracht haben. Zwar haben chinesische Unternehmen begonnen, ihre Lagerbestände abzubauen, doch dürfte dies noch gut ein halbes Jahr dauern. Bis dahin ist keine große neue Dynamik im deutschen Export nach China zu erwarten. Bleibt zu hoffen, dass der Handelskonflikt mit den USA nicht so schlimm wird, wenn Donald Trump im Januar sein Amt antritt.