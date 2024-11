AGRANA NEXT LEVEL: Neue Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit! Die AGRANA Beteiligungs-AG hat am 12. November 2024 eine neue Konzernstrategie mit dem Namen „AGRANA NEXT LEVEL“ beschlossen, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu …