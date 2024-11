Green Bridge Metals: Neuer Boom für Batteriemetalle in Minnesota erwartet!

Green Bridge Metals Corp. hat ein neues Unternehmen, Green Bridge Metals USA, LLC, gegründet, das über eine Lizenz für den Bundesstaat Minnesota verfügt. Dies ermöglicht dem Unternehmen, seine Aktivitäten in der Region Duluth, Minnesota, auszubauen, wo es sich auf die Erschließung mineralreicher Vorkommen von Batteriemetallen konzentriert. Insbesondere fokussiert sich Green Bridge auf die "South Contact Zone", die große Tonnagen an Kupfer, Nickel sowie Titan und Vanadium enthält.

Das Unternehmen plant, in Kürze mit der Entnahme von Bohrkernen aus dem Projekt "Skibo" zu beginnen, um die Mineralisierungen besser zu verstehen und das Potenzial für Titan- und Vanadiumvorkommen zu evaluieren. Die aktive Kernanlage in Minnesota wird für die Verarbeitung der Bohrkerne genutzt. Zudem bereitet sich Green Bridge auf eine hubschraubergestützte geophysikalische Untersuchung (VTEM) vor, die in der letzten Novemberwoche starten soll und das gesamte Grundstück "Titac" sowie das Gebiet "Boulder" abdecken wird.