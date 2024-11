Hypoport-Aktien steigen nach Kaufempfehlung: Aufwärtspotenzial erkannt!

Die Aktien von Hypoport haben am Dienstag, nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses Warburg Research, deutlich zugelegt und erreichten ein Plus von 4,7 Prozent auf etwa 233 Euro. Diese Entwicklung folgt auf eine volatile Handelswoche, in der die Aktien nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zunächst stark gestiegen waren, dann jedoch wieder an Wert verloren. Analyst Marius Fuhrberg hob die Bewertung der Hypoport-Aktien von "Hold" auf "Buy" an und beließ das Kursziel bei 290 Euro. Er betonte, dass sich der deutsche Hypothekenmarkt im dritten Quartal weiter erholt habe und die Aktien des Finanzdienstleisters nun wieder ein attraktives Aufwärtspotenzial bieten.

Hypoport hat im dritten Quartal 2024 einen Überschuss von 1,8 Millionen Euro erzielt, was einen positiven Wendepunkt für das Unternehmen darstellt, das in den letzten Jahren unter den Herausforderungen eines schwachen Immobilienmarktes, steigender Zinsen und hoher Inflation gelitten hat. Konzernchef Ronald Slabke berichtete, dass das Unternehmen bereits innerhalb der für 2024 gesetzten Zielspanne für den operativen Gewinn von 10 bis 20 Millionen Euro liegt. Im dritten Quartal betrug der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 3,6 Millionen Euro, und nach neun Monaten summiert sich der operative Gewinn auf 11,5 Millionen Euro.