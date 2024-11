E.ON steigert Investitionen um 20%: Auf Kurs zur Energiewende 2024!

E.ON SE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine positive Entwicklung verzeichnet und die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro gesteigert. Der Großteil dieser Investitionen, etwa 3,6 Milliarden Euro, floss in das Netzgeschäft, was die Strategie des Unternehmens zur Förderung der Energiewende unterstreicht. Trotz eines Rückgangs des bereinigten Konzern-EBITDA um 14 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr, bleibt E.ON auf Kurs, die finanziellen Ziele für 2024 zu erreichen. Der bereinigte Konzernüberschuss betrug 2,2 Milliarden Euro, was ebenfalls im Rahmen der Erwartungen liegt.

Die Finanzchefin von E.ON, Nadia Jakobi, betonte, dass die Ergebnisse den Planungen entsprechen und die Strategie erfolgreich umgesetzt wird. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert, mit einem erwarteten bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 8,8 und 9,0 Milliarden Euro sowie einem bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,8 und 3,0 Milliarden Euro. Die Investitionen in die Energiewende sind ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, wobei E.ON plant, bis 2028 insgesamt 42 Milliarden Euro in ein nachhaltiges Energiesystem zu investieren.