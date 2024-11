AstraZeneca investiert 3,5 Milliarden Dollar: 1.000 neue Jobs in den USA!

Nur wenige Tage nach den US-Präsidentschaftswahlen hat der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca milliardenschwere Investitionen in den USA angekündigt. Bis Ende 2026 plant das Unternehmen, insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Forschungs- und Produktionsaktivitäten zu investieren. Davon sind zwei Milliarden neu eingeplant, was die Schaffung von über 1.000 neuen Arbeitsplätzen in den USA zur Folge haben soll. Geplant sind unter anderem ein modernes Forschungszentrum in Cambridge, Massachusetts, sowie neue Produktionsstätten in Maryland, Texas und an der West- und Ostküste, die sich auf Biologika und Zelltherapien konzentrieren.

AstraZeneca-CEO Pascal Soriot betonte, dass das Investment die Attraktivität des Geschäftsumfelds in den USA sowie die hohe Qualität der Talente und Innovationsmöglichkeiten widerspiegelt. Diese Ankündigung könnte insbesondere bei Donald Trump auf positive Resonanz stoßen, da er in seiner möglichen zweiten Amtszeit eine konfrontative Wirtschaftspolitik anstreben könnte, um die heimische Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze aus dem Ausland in die USA zu ziehen.