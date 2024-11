TAG Immobilien AG: Starke Ergebnisse und optimistische Zukunftsprognosen!

Die TAG Immobilien AG hat am 13. November 2024 ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und zeigt eine starke operative Entwicklung. Der Funds from Operations I (FFO I) betrug zum 30. September 2024 rund 130,5 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der FFO II, der auch die Verkaufsergebnisse umfasst, stieg jedoch um 2 % auf 167,5 Millionen Euro, unterstützt durch einen signifikanten Anstieg der Verkaufsergebnisse in Polen, die um 39 % auf 38,8 Millionen Euro zulegten.

Im deutschen Portfolio verzeichnete TAG ein like-for-like Mietwachstum von 2,8 %, während der Leerstand in Deutschland im Oktober 2024 auf unter 4 % fiel. In Polen lag das Mietwachstum bei 3,7 %, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang darstellt, jedoch eine solide Basis für zukünftige Entwicklungen bietet. Die Gesellschaft plant, bis Ende 2028 etwa 10.000 neue Mietwohnungen in Polen zu schaffen, was zu einem signifikanten Anstieg des EBITDA und der Gesamtergebnisse führen soll.