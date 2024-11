PSI SE: Analysten senken Kursziel – Cyberangriff belastet Umsatzentwicklung Am 13. November 2024 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zu PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9), in dem Analyst Simon Scholes die Empfehlung „Add“ bekräftigte und das Kursziel von 26,00 Euro auf 25,00 Euro senkte. Der Hintergrund dieser …