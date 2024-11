CANCOM SE senkt Prognose: Marktunsicherheiten belasten Geschäft 2024

Die CANCOM SE hat am 11. November 2024 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund gestiegener Unsicherheiten in den Märkten, insbesondere in Deutschland und Österreich, gesenkt. Der Vorstand begründet diese Anpassung mit den jüngsten politischen Entwicklungen, die das Investitionsverhalten von öffentlichen Auftraggebern und mittelständischen Kunden negativ beeinflussen könnten. Im dritten Quartal 2024 erzielte die CANCOM Gruppe einen Umsatz von 422,6 Millionen Euro, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (415,8 Millionen Euro) entspricht. Der Rohertrag stieg auf 174,0 Millionen Euro (Vorjahr: 161,7 Millionen Euro), während das EBITDA auf 31,0 Millionen Euro fiel, verglichen mit 35,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand nun einen Umsatz zwischen 1.650 und 1.750 Millionen Euro, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 1.750 bis 2.000 Millionen Euro darstellt. Auch die Prognosen für Rohertrag, EBITDA und EBITA wurden nach unten korrigiert. Die neuen Erwartungen sehen einen Rohertrag zwischen 640 und 710 Millionen Euro (zuvor 640 bis 740 Millionen Euro), ein EBITDA von 112 bis 130 Millionen Euro (zuvor 130 bis 155 Millionen Euro) und ein EBITA von 57 bis 75 Millionen Euro (zuvor 75 bis 100 Millionen Euro) vor.

Die CANCOM Gruppe, die als führender Digital Business Provider agiert, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen operativen Cashflow von 58,5 Millionen Euro erzielt, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. CEO Rüdiger Rath betont, dass das Unternehmen trotz der herausfordernden Marktbedingungen weiterhin als erster Ansprechpartner für Kunden in Digitalisierungsfragen fungieren möchte. Die politischen Rahmenbedingungen und die geopolitischen Spannungen stellen jedoch weiterhin Risiken dar, die das Geschäftsergebnis beeinflussen könnten.

Der vollständige Quartalsbericht für die ersten neun Monate 2024 wird am 12. November 2024 veröffentlicht. CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX gelistet und hat im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erzielt.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 23,87EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:51 Uhr) gehandelt.