Ford Köln: Kurzarbeit wegen schwacher Elektroauto-Nachfrage angekündigt!

Der Autobauer Ford hat aufgrund einer schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Deutschland Kurzarbeit in seinem Kölner Werk eingeführt. Die Entscheidung, die Produktion temporär anzupassen, wurde durch die unerwartet niedrigen Verkaufszahlen von Elektroautos, insbesondere in Deutschland, notwendig. Ford plant, bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit für insgesamt drei Wochen zu beantragen, was etwa 2.000 Beschäftigte in der Fahrzeugproduktion betrifft. Die Kurzarbeit beginnt am 18. November und wird in einem Rhythmus von einer Woche Arbeit und einer Woche Kurzarbeit durchgeführt, gefolgt von einem zweiwöchigen Werksurlaub über die Weihnachtszeit.

Im Kölner Werk produziert Ford derzeit die Elektromodelle Explorer und Capri. Trotz der Investition von fast zwei Milliarden Euro in die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der Einführung neuer Modelle, bleibt das Kundeninteresse hinter den Erwartungen zurück. Der Betriebsratschef von Ford Deutschland, Benjamin Gruschka, äußerte, dass die Verkäufe von Elektroautos nicht den geplanten Zahlen entsprechen und eine Verunsicherung unter den Verbrauchern herrsche. Diese Situation wird durch das Ende der staatlichen Förderprämien für Elektrofahrzeuge in Deutschland verschärft, was die Kaufzurückhaltung weiter verstärkt.