Orascom Development: Rekordverkauf und starkes Umsatzwachstum 2024!

Orascom Development Holding AG (ODH) hat am 12. November 2024 den Verkauf eines 110.000 Quadratmeter großen Grundstücks in ihrer renommierten Destination El Gouna für CHF 33 Millionen bekannt gegeben. Der Käufer ist der ägyptische Entwickler Hassan Allam Properties, und die Zahlung erfolgt in Raten über einen Zeitraum von fünf Jahren. Omar El Hamamsy, CEO von ODH, betonte, dass dieser Verkauf die finanzielle Lage des Unternehmens positiv beeinflussen wird und im Einklang mit der strategischen Ausrichtung steht, eine vielfältige Produktpalette anzubieten.

In einer weiteren Mitteilung am 14. November 2024 veröffentlichte ODH die konsolidierten Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2024. Der Umsatz stieg um 7,6 % auf CHF 437 Millionen, während das bereinigte EBITDA um 16,5 % auf CHF 129 Millionen anstieg, was einer Marge von 29,5 % entspricht. Trotz der Herausforderungen durch geopolitische Spannungen und die Abwertung des ägyptischen Pfunds, die zu einem nicht cashwirksamen Wechselkursverlust von CHF 40,5 Millionen führte, zeigte ODH eine robuste Leistung. Die diversifizierte Geschäftsstrategie des Unternehmens erwies sich als widerstandsfähig gegenüber Inflationsdruck und trug zu einem signifikanten Umsatzwachstum bei.