GFT und NVIDIA: Revolutionäre KI-Kooperation für Finanz- und Fertigungsbranche!

GFT Technologies SE hat am 12. November 2024 eine Kooperation mit NVIDIA angekündigt, um fortschrittliche KI-Lösungen für die Finanzdienstleistungs- und Fertigungsbranche zu entwickeln. Diese Partnerschaft kombiniert GFTs umfangreiche Erfahrung in der Digitalisierung globaler Banken und Hersteller mit NVIDIAs leistungsstarken KI-Software-Tools und beschleunigten Rechenplattformen. Ziel ist es, Innovation und Effizienz in beiden Sektoren zu steigern.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird GFT die NVIDIA AI Enterprise-Plattform nutzen, die verschiedene Tools wie den Triton Inference Server und NVIDIA NeMo umfasst. Für die Fertigungsindustrie werden Anwendungen wie digitale Zwillings-Technologie und visuelle Inspektionswerkzeuge entwickelt, um die Qualitätssicherung und Betriebseffizienz zu verbessern. Im Finanzsektor sollen maßgeschneiderte große Sprachmodelle (LLMs) für Banken und Versicherungen optimiert werden, um die Effizienz von KI-Agenten zu steigern und Operationen wie Betrugserkennung und Kundenservice zu verbessern.