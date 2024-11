Frauen in Start-ups: Habeck setzt Zeichen auf dem Web Summit in Lissabon!

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat im Vorfeld der Technologiekonferenz "Web Summit" in Lissabon die Leistungen und Innovationen von weiblichen Start-up-Gründerinnen aus Deutschland und Europa gewürdigt. Diese Reise markiert Habecks erste Auslandsmission nach dem Zerwürfnis in der Ampelkoalition, bei der er von zwölf Gründerinnen und acht Multiplikatorinnen aus der Start-up-Szene begleitet wurde. Der "Web Summit" gilt als eine der bedeutendsten Tech-Konferenzen weltweit und zieht in diesem Jahr rund 70.000 Teilnehmer an. Von den etwa 150 deutschen Start-ups, die in Lissabon vertreten sind, präsentieren 100 ihre Ideen am deutschen Gemeinschaftsstand.

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag verpflichtet, die Förderung junger Unternehmen mit innovativen Produkten voranzutreiben. Im Sommer 2022 wurde eine umfassende Start-up-Strategie mit rund hundert Einzelmaßnahmen beschlossen, die auch die Erhöhung des Frauenanteils in der Gründerlandschaft zum Ziel hat. Trotz anfänglicher Fortschritte ist der Frauenanteil in Start-ups laut dem "12. Deutschen Startup Monitor 2024" im vergangenen Jahr von 20,7 Prozent auf 18,8 Prozent gesunken. Dies verdeutlicht, dass Frauen in der Start-up-Szene weiterhin in der Minderheit sind.