Trumps neues Team: Harte Linie gegen China und strikte Migrationspolitik!

Donald Trumps Regierungsteam für seine zweite Amtszeit nimmt zunehmend Gestalt an, wobei die ersten Personalien auf eine klare Linie in der Außen- und Innenpolitik hinweisen. Besonders auffällig ist die harte Haltung gegenüber China, die sich in den Ernennungen von Außenpolitikern widerspiegelt. Stephen Miller, ein bekannter Hardliner in der Migrationspolitik, wird erneut eine Schlüsselposition im Weißen Haus einnehmen, diesmal als stellvertretender Stabschef. Miller, der bereits in Trumps erster Amtszeit für Massenabschiebungen verantwortlich war, wird weitreichende Kompetenzen erhalten, ohne dass eine Bestätigung durch den Senat erforderlich ist.

Ein weiterer prominenter Migrations-Hardliner ist Tom Homan, der als "Grenz-Zar" fungieren soll und die Umsetzung der Massenabschiebungen überwachen wird. Diese Personalien verdeutlichen Trumps Ziel, die von ihm angekündigte Massenabschiebung von Migranten rigoros durchzusetzen.