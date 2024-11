Chesapeake informiert über den aktuellen Stand der Rechtslage zu San Vicente 3

Chesapeake leitete ein Nichtigkeitsverfahren ein, um die Annullierung von San Vicente 3 durch die North Center III and Auxiliary Regional Chamber of the Federal Court of Administrative Justice (die „Kammer“) auf der Grundlage bestimmter verfahrensrechtlicher Argumente für null und nichtig erklären zu lassen. Die Kammer wies die Klage des Unternehmens in einer Mehrheitsentscheidung (2 zu 1) ab, wobei der abweichende Richter die Argumente des Unternehmens für begründet hielt. Das Unternehmen plant, vor dem Kollegialgericht Berufung einzulegen und alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen, um seine Position in Bezug auf San Vicente 3 zu schützen und zu verteidigen.

Sollte es Chesapeake nicht gelingen, die Annullierung von San Vicente 3 aufzuheben, könnten die aktuelle Ressourcenschätzung des Unternehmens für Metates und seine Fähigkeit, das Projekt Metates, wie in der Metates-PEA beschrieben zu erschließen, erheblich beeinträchtigt werden. [1]

Chesapeake ist nach wie vor entschlossen, das Projekt Metates auszubauen, und wird die Entwicklung der firmeneigenen oxidativen Laugungstechnologie parallel zu diesen Gerichtsverfahren weiter vorantreiben. Zusätzliche Aktivitäten, wie z.B. grundlegende Umweltarbeiten und damit verbundene Studien zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie, werden für das Unternehmen weiterhin Priorität haben.

Für weitere Informationen über Chesapeake, seine Projekte Metates und Lucy oder die firmeneigene Technologie der oxidativen Laugung besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

